Bayern-Profi mit hohen Zielen So will Kimmich Vorgänger Lahm nacheifern

Joshua Kimmich kam beim FC Bayern erst gegen Ende der vergangenen Saison regelmäßiger zum Einsatz, in der nächsten Spielzeit ist er dort als Nachfolger von Philipp Lahm eingeplant. Auch in der Nationalelf will er in Lahms Fußstapfen treten. Mit besonderen Zielen.