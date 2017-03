Verkehrsdrama in Mississippi Zug kollidiert in USA mit Bus - Vier Tote und 40 Verletzte

Biloxi - Weil ein Reisebus mit knapp 50 Fahrgästen auf den Schienen stehen blieb und nicht mehr ansprang, nahm ein Verkehrsdrama in Mississippi seinen Lauf. Beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Reisebus im US-Bundesstaat Mississippi sind vier Menschen ums Leben gekommen und 40 verletzt worden. Das teilte die Stadt Biloxi am Dienstag (Ortszeit) mit. Drei Menschen starben demnach am Unfallort, ein weiterer im Krankenhaus. Acht Verletzte seien in kritischem Zustand.