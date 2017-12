Verkauf geht vorerst weiter Schlaffe Umsätze: Beate Uhse stellt Insolvenzantrag

Beate Uhse leidet seit Jahren massiv unter der Erotik-Konkurrenz aus dem Internet. Einerseits lassen sich dort Pornos viel anonymer konsumieren: Man(n) muss nicht in einen Shop gehen, in dem man erkannt werden könnte und es liegen zuhause keine Datenträger herum, die die Ehefrau entdecken könnte. Und andererseits gibt es im Internet inzwischen nahezu an jeder Ecke kostenlose Erotikinhalte. Spätestens seit auch noch die meisten Haushalte über Breitband-Internetanschlüsse verfügen, ist die Lage für klassische Porno-Produzenten immer dramatischer geworden. Zudem dringen immer mehr Versandhändler mit Dumping-Preisen in den Markt und greifen so zusätzlich das Sex-Spielzeug- und Dessous-Geschäft des einstigen Branchen-Primus Beate Uhse an.