Sieben Sondierungsstunden - Verhandlungen hinter Milchglas

Zu Jahresbeginn wollen die Parteien die Sondierungen vorbereiten, so die Spitzen von CDU, CSU und SPD gestern nach einem siebenstündigen Treffen in Berlin, das – anders als die Jamaika-Sondierungen in der Parlamentarischen Gesellschaft – sichtgeschützt hinter Milchglas in einem Konferenzzimmer im Bundestag stattfand. Vom 7. Januar an sind dann mehrere gemeinsame Termine bis zum 11. Januar angesetzt – "mit dem Ziel, zum 12. Januar 2018 ein Ergebnis vorzulegen, das in den Parteigremien und Fraktionen beraten werden wird". Für die Gespräche sind 15 Themenblöcke vorgesehen.