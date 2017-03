Verhandlungen über Kaufpreis Siemens-Sportpark: Der Verkauf steht bevor

Nun sind die Verhandlungen mit der Stadt aber offenbar auf der Zielgeraden. Das zuständige Kommunalreferat will sich zu seinen Plänen momentan noch nicht näher äußern, wahrscheinlich ist aber, dass aus dem derzeit noch eingezäunten Siemens-Sportpark mit der Übernahme durch die Stadt eine öffentlich zugängliche Grünanlage wird. Das wäre auch im Interesse von Siemens. In der Gegend habe es in den vergangenen Jahren einen enormen Zuzug gegeben, erklärt Guido Jagusch. "Uns wäre schon daran gelegen, dass der Park als grüne Lunge für Obersendling erhalten bleibt", so der Unternehmens-Sprecher. Florian Zick