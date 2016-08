Meisterschaft? "Wer hätte gedacht, dass Leicester die Premier League gewinnt"

In der Premierensaison wird es vor allem darum gehen, sich an das Klima in der Bundesliga zu gewöhnen. Die Chancen auf einen Meistertitel mit RB Leipzig in den nächsten fünf Jahren schätzt Sportdirektor Ralf Rangnick jedoch als sehr gering ein.

Ausgeschlossen sei ein Titel aber nicht: "Wer hätte gedacht, dass Leicester City die Premier League gewinnt? Wenn wir weiter vieles richtig machen und gleichzeitig in einer Saison die großen Clubs vieles falsch machen, dann könnte das auch in Deutschland mal passieren. Aber planen können wir das sicher nicht", so Rangnick gegnüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.