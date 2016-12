Vergewaltigung im E-Garten Überfiel der Sex-Täter noch eine Frau?

In beiden Fällen ließ der Täter die Frauen bewusstlos zurück

Der Fall in Rosenheim: Am 26. November 2015 ging eine 29-jährige, zierliche Frau gegen 19.30 Uhr auf dem Inndamm in Richtung Klinik, als sie in der Dunkelheit plötzlich hinterrücks von einem Mann angegriffen wurde. Der etwa 1,80 Meter große, dunkel gekleidete Täter zerrte die junge Frau mehrere hundert Meter in ein Waldstück zwischen Fußballplätzen und einem Übungsplatz des Technischen Hilfswerks. Dort misshandelte der Täter die Frau so sehr, dass sie bewusstlos wurde. Anschließend vergewaltigte er sie. Währenddessen trug er eine Gesichtsmaske, möglichweise eine Sturmhaube.