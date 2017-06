Aufstand gegen Investor "Vereinsschädigend!" - Fans wollen Ismaik ausschließen

Dies lasse den Verfasser "zu dem Schluss kommen, dass Herr Ismaik gegen die vereinsinternen Bestimmung verstößt und so dem Ruf und Ansehen unseres Vereins in einer nicht unerheblichen Art und Weise schadet." Seine Forderung an die Sechzger: "Daher muss ich Sie nunmehr bitten, gegen Herrn Ismaik ein Vereinsausschlussverfahren einzuleiten."

Ein nachvollziehbarer Reflex der Anhänger, der den Verein allerdings auch nicht aus der Abhängigkeit des Milliardärs zu reißen vermag. Was sich sämtliche Strömungen der Fans auf der anstehenden Mitgliederversammlung der Giesinger am 2. Juli fragen müssen: Stützen sie eine weitere Machtübernahme des Geldgebers oder weisen sie ihn in die Schranken?

