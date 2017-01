Vereint mit Paul Wesley "Vampire Diaries": Erstes Foto von Nina Dobrev am Set

Was wird passieren?

Erst am Donnerstag (26. Januar) bestätigte Dobrev offiziell auf Instagram, dass sie in der 16. Folge der achten Staffel wieder mit dabei sind wird. Es handelt sich dabei um das Serienfinale, da "Vampire Diaries" nach acht Staffeln endet. In den USA wird die letzte Folge am 10. März ausgestrahlt. In Deutschland wird die achte Staffel ab 30. März um 20:15 Uhr bei sixx zu sehen sein.