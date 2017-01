Vereinigte Arabische Emirate Airbus-Großkunde Emirates setzt auf Boeing-Langstreckenjets

Antinori machte deutlich, dass Emirates - anders als etwa die Lufthansa mit Eurowings - derzeit keine Billigplattform plant. "Wir beobachten, was mit Modellen wie Norwegian, Eurowings und dergleichen passiert", sagte der frühere Lufthansa-Vertriebschef. Aber die Fluglinie setze weiter die Marke Emirates und werde um diese herum auch in Zukunft ein Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, das "wir als sehr wettbewerbsfähig erachten".

Der 55-Jährige schränkte ein: "Natürlich handelt es sich um gewisse Adjustierungen. Wir haben für die niedrigeren Tarife ein paar Optionen angeboten, bei denen der Kunde eine Gebühr bezahlen kann für Sitzplatzreservierungen, wir arbeiten an gewissen Nebenerlösprojekten." Aber Emirates wolle die Produktqualität nicht einschränken: "Das bedeutet A380, das bedeutet 777, und das bedeutet 2500 Inflight-Entertainment-Kanäle."

Emirates plant zudem nach Antinoris Worten keine strategische Zusammenarbeit mit anderen Fluglinien in Europa. "Wenn aus irgendwelchen Gründen andere Airlines sich zusammenschließen, ändert sich nichts an unsrer Gesamtphilosophie: Organisches Wachstum mit eigenen Flugzeugen und Fokus auf dem, was Markt und Kunde brauchen." Die Emirates-Konkurrenten Lufthansa und Etihad feilen seit kurzem an einer Kooperation, die neben der gegenseitigen Vermarktung von Flügen dem Vernehmen nach auch Wartung und Bordverpflegung umfassen können.