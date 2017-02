FC-Bayern-Pressekonferenz Ancelotti-Pk: Mittelfinger weg, Alonso raus, Ribéry rein

Nach dem glücklichen Punktgewinn gegen Hertha in der letzten Sekunde will der FC Bayern gegen den Hamburger SV wieder zu alter Stärke finden. Wer ist fit? Wer steht in der Startelf? Der AZ-Liveticker zur Pressekonferenz hier zum Nachlesen.