Verdächtiger Ring am Finger Tuschelthema in Manchester: Ist Ariana Grande etwa verlobt?

"Babylonische Gefangenschaft" Rainer Maria Schießler: Brief an Ismaik und 1860-Fans

Münchens bekanntester katholischer Pfarrer, Rainer Maria Schießler, hat sich in einem offenen Brief an Hasan Ismaik und alle Fans des TSV 1860 München gewandt. Mit Ismaik sei man in einer "babylonischen Gefangenschaft".