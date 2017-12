Verdächtiger beobachtet Drogenpäckchen lösen Bombenalarm auf Weihnachtsmarkt aus

Zwei Weihnachtsmarktbesucher hatten kurz vor 21 Uhr die Beamten der Marktwache alarmiert, weil sie an der Hauptpost in der Nähe des Weihnachtsmarktes einen Mann beobachtet hatten, der mehrere dicke Umschläge in die Briefkästen warf. Dabei hielt der Verdächtige sein Gesicht in einem Kapuzenpullover verborgen. Außerdem trug er Einweghandschuhe. Die Polizei räumte daraufhin den Weihnachtsmarkt in dem Bereich und alarmierte Entschärfer des Landeskriminalamtes.