Verdächtig? Meryl Streep muss am Flughafen in die Terror-Kontrolle

Wer schon mal in die USA geflogen ist, kennt sie: Die berühmt-berüchtigten peniblen Kontrollen vor dem Boarding. Wer schon einmal für einen Extra-Check herausgewunken wurde, muss sich jetzt ein bisschen weniger grämen. Denn das ist offenbar etwas, was selbst Weltstars passieren kann. Wie die "New York Post" berichtet, ist ausgerechnet die mittlerweile 67 Jahre alte Hollywood-Größe Meryl Streep ("Die Brücken am Fluss" ) nun am Flughafen von Newark für eine extra-strikte Kontrolle ausgewählt worden.