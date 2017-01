Plan der Bundesregierung Asylbewerbern sollen mehr Geld für Rückkehr erhalten

Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise von Asylsuchenden stärker fördern. Dafür werde am Mittwoch das Programm "Starthilfe plus" starten, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit.