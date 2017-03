Gebrauchtmarkt-Beben Münchner verkaufen ihre Diesel - und Benziner-Preise ziehen an

Normalerweise steigen die durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise immer weiter an. Doch für Diesel-Fahrzeuge in München gilt das nicht mehr. Die Preise stagnieren. Hier gab es nur ein dürftiges Plus von 1,4 Prozent, im Februar fielen sie im Vergleich zum Januar sogar leicht ab. Dafür wollen immer mehr Münchner ihren alten Diesel verkaufen. Mobile.de verzeichnet ein Plus von 9,2 Prozent seit September 2015.

Lesen Sie auch: Vorsitzender des Städtebunds: "Die Autostadt ist tot"

Der VW-Skandal mag dem Image von Diesel geschadet haben. Der Marke Volkswagen beim Gebrauchtwagenkäufer in München aber erstaunlich wenig. So stiegen die Preise für Volkswagen-Diesel seit September 2015 überdurchschnittlich stark an: um 6 Prozent. Allerdings sind immer weniger VW-Benziner auf dem Münchner Markt (minus 2,3 Prozent), hier stiegen die Preise um 11,8 Prozent an.

Schlechte Nachrichten für Diesel-Fahrer. Die sind derzeit ohnehin nicht gut drauf. Manche sind gleich doppelt auf ihren Diesel angewiesen. Wie Fahrlehrer Markus König (50). „Das Dieselverbot ist katastrophal für mich – sowohl beruflich als auch privat“, sagte er gestern. „Und 50 Schachteln Zigaretten rauchen ist doch mehr Feinstaub als ein Diesel.“