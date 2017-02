US-Sängerin Mariah Carey (46, "All I Want for Christmas Is You" ) schafft es immer wieder, mit äußerst absurden Fotos die Aufmerksamkeit auf sich respektive ihren Körper zu ziehen. Ihr neuester Coup: Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Foto und zwei Videos vom Training in einem Fitnessstudio. Doch wer schweißtreibende harte Arbeit erwartet, hat weit gefehlt. Carey präsentiert sich in Netzstrumpfhose und weiß-schwarzen Stiletto-High-Heels. Dass sie sonst noch einen schwarzen Body und ein Jäckchen trägt, geht bei diesem Anblick fast ein wenig unter.