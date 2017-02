Bleibt Robben also auch nach Vertragsende bei den Bayern, wechselt er vielleicht doch nochmal oder plant der Flügelspieler sogar schon mit seinem Karriereende? Der 33-Jährige möchte sich alle Möglichkeiten offenhalten und legt sich aktuell nicht fest. "2018 ist alles möglich. Und ich habe gelernt: Du darfst in deiner Karriere nichts ausschließen. In China ist so viel Geld im Umlauf, mit ihren Angeboten zwingen die Chinesen die Spieler, zumindest darüber nachzudenken", so Robben.