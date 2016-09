Für Sonntag hofft Claudia Stamm auf rege Teilnahme: Basisdemokratisch soll ganztätig darüber diskutiert werden, was es braucht, um die Demokratie lebendig zu halten. „Dass wir heutzutage überhaupt einstehen müssen für Menschenrechte und Vielfalt, das ist zwar ein schlechtes Zeichen“, merkt Stephan Lessenich an. „Um dies aber mit möglichst vielen tun zu können, müssen wir miteinander reden, reden und reden. Dazu laden wir alle herzlichst am Sonntag ein!“, so Lessenich.

Eröffnet wird der Tag mit kurzen Statements – vorgetragen von Menschen, die für eine Willkommenskultur stehen und rechten Parolen eine Absage erteilen. „Natürlich kommen auch Menschen zu Wort, die manches an der Formulierung des Aufrufs „Mut zu Mut“ kritisch sehen“, erklärt Claudia Stamm. Unterzeichnet haben den Aufruf bereits Ordensleute und Journalisten, aber auch „normale Bürger“ – ganz im Sinne von Lessenich und Stamm: „Das ist gut so, denn für einen Aufbruch für mehr Demokratie braucht es die Breite der Gesellschaft!“

Infos zur Veranstaltung

Für Sonntag, 18. September 2016, lädt "Mut zu Mut" engagierte und interessierte Bürger zur Demokratie-Tagung von 11 – 17 Uhr ins Bellevue di Monaco ein. Die Teilnahme ist selbstverständlich unverbindlich und kostenlos!

Ort: Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 80469 München

Beginn: 11 Uhr Ende: ca. 17 Uhr

Anmeldung: info@mutzumut.de

Genaueres zum Programm unter: http://www.mutzumut.de/tagung-im-herbst-im-bellevue-di-monaco/