Vermögen eingefroren Kokainhandel? USA strafen Venezuelas Vizepräsidenten ab

Washington/Caracas - Gegen Venezuelas Vizepräsidenten Tareck El Aissami hat die US-Regierung Sanktionen wegen einer möglichen Verstrickung in den Kokainhandel verhängt. Er wird nun auf einer Liste mit Personen geführt, deren Vermögen eingefroren werden und mit denen niemand aus den USA mehr Handel treiben darf. Das teilte das US-Finanzministerium in Washington mit. Nach Angaben der Regierung von US-Präsident Donald Trump kontrolliert El Aissami Drogenrouten nach Mexiko und in die USA. Der 42-Jährige habe zudem auch andere Drogengeschäfte in Venezuela koordiniert, hieß es. El Aissami nannte die Maßnahme eine "elende und infame Aggression".