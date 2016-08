Star-Rummel in Venedig : Am Mittwochabend wurden die 73. Filmfestspiele eröffnet. Im Mittelpunkt: Schauspielerin Emma Stone und ihr Musical "La La Land" . Wer sich noch auf dem roten Teppich zeigte, sehen Sie hier.

Venedig - Es ist wieder soweit: Am Mittwochabend wurden die 73. Filmfestspiele in der Stadt der Liebe eröffnet. Zur Weltpremiere des Musicals "La La Land" kamen Schauspielerin Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle. Auch auf Ryan Gosling, der in der Romanze einen Jazzmusiker spielt, hatten die Fans gehofft. Doch der Hollywoodstar war nicht angereist - die offizielle Begründung: Gosling drehe derzeit einen anderen Film.