Schauspielerin Kristen Bell (36, "Veronica Mars" ) und Gatte Dax Shepard (41, "Parenthood") sind gerade auf Heimaturlaub in Michigan. Diese Gelegenheit nutzten die beiden, ihrer jüngsten Tochter Delta (1) den großen See zu zeigen. Während Vater Dax erste Schwimmversuche mit der Kleinen unternahm, postete die stolze Zweifachmama ein Foto davon auf Instagram. Die ältere Tochter Lincoln (3) ist jedoch nicht zu sehen. Das Schauspieler-Paar genießt die Zeit im heimischen Bundesstaat sehr, wie Bell mit einem weiteren Foto beweist. "Michigan, du dreckiger alter Handschuh-Staat... Du machst uns nach all den Jahren immer noch glücklich", kommentierte sie ein Selfie mit ihrem Ehemann.