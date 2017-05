Vanessa Mai weiterhin in Topform

Gil Ofarim unterstrich einmal mehr seine Favoriten-Rolle. Mit seinem Jive zu "Take Good Care Of My Baby" von Dick Brave räumte er starke 29 Jury-Punkte ab. Llambi brachte es auf den Punkt: "Das war sehr hohes Niveau. Bei dir hat heute ganz viel gestimmt." Auch Jorge zeigte sich begeistert: "Da war so viel Energie und Power, wirklich sehr gut." Für Giovanni Zarrella lief es ebenfalls rund, allerdings auf niedrigerem Niveau. Für seine gefühlvolle Rumba zu "Thinking Out Loud" von Ed Sheeran gab es solide 24 Punkte von der Jury.