User sind sauer Lily Allen: Shitstorm nach Anti-Trump-Post auf Twitter

Die Popsängerin ist bekennende Trump-Gegnerin und nahm kürzlich ein Cover von Rufus Wainwrights "Going To A Town" auf. Den Song performte sie beim Women's March in London, wo auch das Musikvideo entstand. Zu sehen in dem Clip sind zahlreiche Protestler, die unter anderem Schilder wie "No to Racism, no to Trump" ("Nein zum Rassismus, nein zu Trump") oder einem vor einer Regenbogenflagge abgebildeten "Fags hate Trump" ("Schwuchteln hassen Trump") tragen.