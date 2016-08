In Rio stand das Team der Frauen-Nationalmannschaft ganz oben auf dem Treppchen. In der Weltrangliste muss sich das DFB-Team jedoch mit Platz zwei zufrieden geben.

Düsseldorf - Trotz ihres Olympiasieges in Rio de Janeiro bleiben die deutschen Fußball-Frauen auf Platz zwei der Weltrangliste hinter den USA. Allerdings hat sich der Punkte-Rückstand auf die Amerikanerinnen, die in Brasilien bereits im Viertelfinale gegen den späteren Silbermedaillen-Gewinner Schweden ausgeschieden waren, um mehr als die Hälfte verringert. Das geht aus der am Freitag vom Fußball-Weltverband FIFA veröffentlichten Liste hervor.