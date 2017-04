Künstliche Intelligenz könnte helfen Mordvideo von Cleveland verstärkt Druck auf Facebook

Ansonsten kommt Bilderkennungs-Technologie erst zum Einsatz, wenn Fotos oder Videos bereits von den Nutzern gemeldet wurden. Facebook erstellt seit kurzem auch bei sogenannten "Rachepornos", also ohne Zustimmung geteilten intimen Bildern, eine Art digitalen Fingerabdruck, damit sie nicht weiterverbreitet werden können. Auch bei Gewaltvideos werde mit Hilfe lernender Maschinen das Teilen in voller Länge verhindert, betonte Osofsky jetzt. Nur Fragmente könnten in Berichte oder kritische Beiträge eingefügt werden.

Reicht diese Vorgehensweise für eine Plattform mit nahezu zwei Milliarden Mitgliedern aus? Jeder neue Fall verstärkt Schritt um Schritt den Druck auf Facebook - und mit dem Mord in Cleveland nun auch in den USA. "Ich denke, Facebook beginnt zu verstehen, dass sie eine Verantwortung als Plattform haben, über die sie sich vorher nicht so Gedanken machten", sagte die prominente Silicon-Valley-Reporterin Kara Swisher im US-Sender NBC. "Wenn man die größte Plattform hat, werden die Leute auch so etwas veröffentlichen."

Für Facebook platzt die neu aufgeflammte Debatte ausgerechnet in die jährliche Entwicklerkonferenz F8, bei der das Online-Netzwerk traditionell neue Produkte und Dienste vorstellt. Gründer und Chef Mark Zuckerberg dürfte geplant haben, bei seiner Eröffnungsrede am Dienstagabend europäischer Zeit an sein Manifest darüber anzuknüpfen, wie Facebook die Gesellschaft verbessern könnte. Nun dürfte er gezwungen sein, erst einmal die Hausaufgaben von Cleveland zu machen.

