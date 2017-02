Erster Monat im Amt ist durch US-Präsident Trump verschärft Angriff gegen Medien

"Ich werde liefern"

Wie schon zuvor in einer Pressekonferenz am Donnerstag spielte Trump die Pannen und Holperigkeiten als Erfindungen der "unehrlichen" Medien herunter. Seine Kritik an ihnen zog sich wie ein roter Faden durch die Rede, in der sich seine Stimme wiederholt überschlug. Die Medien "wollen einfach nicht die Wahrheit berichten (...)", erklärte Trump. "Sie sind ein großer Teil des Problems geworden. Sie sind Teil des korrupten Systems. Wir werden nicht zulassen, dass die Fake News uns sagen, was wir zu tun, wie wir zu leben oder woran wir zu glauben haben."