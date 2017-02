14 bis 16 Dollar pro Aktie Snapchat-Firma peilt 22 Milliarden Dollar Börsenwert an

Los Angeles - Bei ihrem Börsendebüt dürfte die Betreiberfirma der populären Foto-App Snapchat etwas weniger wert sein als bisher erwartet. Die Snap Inc. setzte die Spanne für den Ausgabepreis ihrer Aktien auf 14 bis 16 Dollar fest. Das würde einer Bewertung von zwischen 19,5 und 22,2 Milliarden Dollar entsprechen, wie zuvor bereits das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" berichteten. In den vergangenen Monaten galten 25 Milliarden Dollar als Richtmarke. Die endgültige Bewertung wird in den kommenden Wochen am Interesse der Anleger festgemacht werden.