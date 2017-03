"Wir wollen keinen Handelskrieg" US-Finanzminister Mnuchin trifft Schäuble

Schäuble sagte mit Blick auf Kritik aus den USA und anderen Ländern an den deutschen Handelsüberschüssen, die Diskussion sei offen geführt worden und werde vertieft: "Was kann ich denn tun als deutscher Finanzminister, um den Überschuss zu reduzieren." Die Antworten in der deutschen Debatte seien "armselig", meinte Schäuble zur Forderung etwa nach mehr Investitionen, um Überschüsse abzubauen. Ein großer Teil der Probleme und Lösungen liege zudem in der Euro-Zone. Deutschland sei Teil der Währungsunion. Die Geld- und Währungspolitik mache die Europäische Zentralbank (EZB).