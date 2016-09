Lesen Sie hier: Forscher entdecken neuen Planeten

Rund dreieinhalb Stunden nach dem Abdocken von der Raumstation war die Sojus am Mittwoch gegen 3.14 Uhr MESZ (6.14 Uhr Ortszeit) südöstlich der Stadt Scheskasgan zu Boden gegangen. Ein Bergungsteam half den Raumfahrern aus der drei Tonnen schweren, engen Kapsel und trug die Rückkehrer zu Klappsesseln. Ihre Muskeln sind nach fast einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit geschwächt. In warme Decken gehüllt und mit heißem Tee versorgt winkte das Trio in die Kameras. Als Willkommensgeschenk gab es eine frische Melone aus Kasachstan.

Zur schnellen Bergung waren rund 150 Helfer mit 18 Geländefahrzeugen und 12 Helikoptern vor Ort. Die Kapsel lag zunächst auf der Seite und musste von den Rettungskräften aufgerichtet werden. Die Sojus war die letzte der russischen TMA-M-Serie, künftig fliegt der Agentur Interfax zufolge eine neue Version zur Raumstation. Voraussichtlich am 23. September starten die Russen Andrej Borisenko und Sergej Ryschikow sowie der Amerikaner Robert Kimbrough vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus zur Verstärkung in den Kosmos.