Am Mittwochnachmittag will Trump im US-Bundesstaat Arizona über seine Pläne zur Einwanderungspolitik sprechen. Fraglich ist, ob Trump an seiner harten Linie festhält, die unter anderem die Ausweisung von rund elf Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltsdokumente vorsieht.

Die Zeitung "The Washington Post" berichtete unter Berufung auf Menschen in Trumps Umfeld, sein neuer Wahlkampfleiter Stephen K. Bannon habe ihm dazu geraten, die Einladung des mexikanischen Präsidenten anzunehmen. Er könne sich mit dem Treffen als Staatsmann präsentieren, der direkt mit Mexiko verhandelt. Der Schritt soll in Trumps Team allerdings umschritten gewesen sein, hieß es in dem Bericht.

Das private Treffen am Mittwoch dürfte einigen Sprengstoff bergen. Trump sprach im Wahlkampf immer wieder abfällig über Latinos, kündigte an, aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta auszusteigen und versprach eine Mauer an der Südgrenze der USA. Peña Nieto verglich Trump seinerseits in einem Interview mit Hitler und Mussolini.

Im Falle eines Wahlsiegs von Trump müssten die beiden Männer aber wohl oder übel zusammenarbeiten. Die USA sind der wichtigste Wirtschaftspartner Mexikos. Für die USA ist Mexiko der drittgrößte Handelspartner. Im vergangenen Jahr betrug das Handelsvolumen über 532 Milliarden US-Dollar. In den USA hängen sechs Millionen Arbeitsplätze vom Handel mit Mexiko ab. 34,6 Millionen Menschen mit mexikanischen Wurzeln leben in den Vereinigten Staaten.