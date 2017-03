Kein Werk eines feindlichen Staates Berichte: FBI sucht Maulwurf nach Wikileaks-Enthüllungen

Washington - Medienberichten zufolge sucht die US-Bundespolizei FBI einen desillusionierten Insider, der Unterlagen des Auslandsgeheimdienstes CIA an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben haben soll. Der Leak war nach Ansicht der Ermittler nicht das Werk eines feindlichen Staates, wie die New York Times am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.