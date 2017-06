Obamacare in Gefahr? Obama verteidigt seine Gesundheitsreform auf Facebook

Gewitter, Sturm, Überschwemmungen Unwetter-Chaos in Deutschland: Tornados, zwei Tote

Die schweren Unwetter sind in der Nacht in Richtung Osten abgezogen. Doch vor allem im Bahnverkehr haben sie am Morgen noch großes Chaos hinterlassen. Reisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen.