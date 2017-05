Fahrer auf Drogen Times-Square-Fahrer des Mordes beschuldigt

Rojas schon früher mit Straftaten aufgefallen

Nach Angaben der Behörden war Rojas 2008 und 2015 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Erst in diesem Monat wurde er erneut festgenommen - Berichten zufolge, weil er einen Besucher in der Wohnung, in der er mit seiner Mutter lebte, mit einem Messer bedrohte. Während seiner Stationierung als Elektriker auf einem Militärstützpunkt in Jacksonville (Florida) war er demnach verhaftet worden, weil er mutmaßlich einen Taxifahrer angegriffen hatte. Er verbrachte damals zwei Monate in einem Marine-Gefängnis, wie NY1 unter Berufung auf Akten der Seestreitkräfte berichtete.

Ob Rojas sein Auto absichtlich in die Menge gesteuert hatte, war zunächst unklar. CNN zufolge sagte er der Polizei, Gott habe ihn zu der Tat gezwungen. Er habe am Donnerstag sowie bei einer früheren Festnahme angegeben, Stimmen zu hören, berichtete NY1. Der Nachrichtensender zitierte einen Freund von Rojas, demzufolge der Ex-Soldat als veränderter Mensch das Militär verlassen hatte, zuletzt in der Immobilien-Branche arbeitete und seine Probleme mit viel Alkohol zu lösen versuchte. Rojas war von 2011 bis 2014 beim Militär.

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen und ist einer der am meisten bevölkerten Orte New Yorks. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater, Bars und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der "Times Square Alliance" täglich rund 300.000 Menschen. An besonders belebten Tagen wurden sogar bis zu 480.000 Fußgänger gezählt.

