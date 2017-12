US-Star Vonn stürzt Rebensburg Abfahrts-Siebte in Lake Louise

In einem chaotischen Rennen in Lake Louise mit Schneefall, einer überraschenden Podest-Besetzung und einem bösen Sturz von US-Star Lindsey Vonn wurde die Kreutherin am Freitag Siebte. Der Sieg ging an die Österreicherin Cornelia Hütter in ihrem ersten Weltcup seit einem Kreuzbandriss im Januar vor Tina Weirather aus Liechtenstein und Mikaela Shiffrin aus den USA.