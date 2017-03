Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry ist mit 90 Jahren am Samstag in seinem Haus in St. Charles, Missouri, gestorben. Das gab die örtliche Polizeibehörde via Facebook bekannt: "Die Polizei bestätigt traurig den Tod von Charles Edward Anderson Berry Sr., besser bekannt als der legendäre Musiker Chuck Berry." Wie es in dem Post weiter heißt, hätten die alarmierten Rettungskräfte noch versucht, ihn wiederzubeleben. Doch "leider" sei es nicht gelungen. "Die Familie bittet um Privatsphäre während der Zeit der Trauerbewältigung", schließt die Nachricht.