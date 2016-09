"Es ging heute leider alles so schnell", sagte Siegemund nach der Niederlage in 78 Minuten im ersten Match der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium. "Sie hat mit so viel Power gespielt, und ich war überhaupt nicht in der Lage, mein Spiel zu spielen. Ich stand ein bisschen neben mir", sagte die Weltranglisten-27. "Irgendwann habe ich mich gefragt: Spiele ich so schlecht, oder spielt sie so gut?"