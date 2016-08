New York - So richtig happy war Angelique Kerber nach ihrem Kurzauftritt auf dem Center Court von New York dann doch nicht. "Um ehrlich zu sein, ist das nicht die Art und Weise, wie ich ein Match beenden möchte", sagte die beste deutsche Tennisspielerin nach ihrer 33-minütigen Erstrunden-Partie bei den US Open. 6:0, 1:0 führte die Australian-Open-Siegerin, Wimbledonfinalistin und Olympia-Zweite am Montag gegen Polona Hercog, als die gesundheitlich angeschlagene Slowenin überfordert und völlig entkräftet aufgeben musste.