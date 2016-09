Gegen die Qualifikantin Catherine Bellis hat Angelique Kerber keine Mühe. In 55 Minuten zieht die Weltranglisten-Zweite bei den US Open ins Achtelfinale ein - gegen eine zweimalige Wimbledonsiegerin.

New York - Auf Angelique Kerber wartet in New York die erste Reifeprüfung. Nach den Pflichtaufgaben gegen Polona Hercog, Mirjana Lucic-Baroni und Catherine Bellis sieht sich die 28-Jährige aus Kiel im Achtelfinale der US Open am Sonntag mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova konfrontiert. Die 26 Jahre alte Tschechin hat 2011 und 2014 das bedeutendste Tennisturnier der Welt gewonnen, war bereits die Nummer zwei im Ranking und kämpft sich nach Schwächephase und Krankheit gerade in die Weltspitze zurück.