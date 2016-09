Bei den US Open in New York ist die Weltranglistenvierte Agnieszka Radwansk überraschend ausgeschieden. Die Favoritin verlor gegen die erst 18-Jährige Ana Konjuh. Angelique Kerber muss gegen Roberta Vinci im Halbfinale ran.

New York - Die Weltranglisten-Vierte Agnieszka Radwanska ist bei den US Open überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Polin verlor am Montag (Ortszeit) gegen Ana Konjuh 4:6, 4:6. Die 18-Jährige steht zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten acht Spielerinnen und ist die erste Kroatin im Viertelfinale der US Open überhaupt. Dort trifft die Nummer 92 der Tennis-Welt am Mittwoch auf die Tschechin Karolina Pliskova.