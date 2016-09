Tennisstar Novak Djokovic steht im Halbfinale der US Open . Der Serbe profitierte dabei von der Aufgabe seines Gegener Jo-Wilfried Tsonga. In der Vorschlussrunde trifft er nun auf Gael Monflis.

New York - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokvovic hat erneut von der Aufgabe seines Gegners profitiert und das Halbfinale der US Open erreicht. Der von Boris Becker trainierte Serbe führte am Dienstag (Ortszeit) gegen Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 6:2, als der Franzose wegen einer Knieverletzung aufgeben musste.