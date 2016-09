Die 28-Jährige aus Metzingen setzte sich im Finale der US Open am Freitag gemeinsam mit ihrem kroatischen Partner Mate Pavic gegen die amerikanische Kombination Coco Vandeweghe und Rajeev Ram mit 6:4, 6:4 durch. Im Einzel war Siegemund in New York in der dritten Runde gegen Venus Williams ausgeschieden.