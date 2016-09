Zum zweiten Mal im Viertelfinale

"Es fühlt sich großartig an, hier bei diesem Turnier wieder im Viertelfinale zu stehen. Hier hat alles angefangen. Seitdem bin ich eine neue Tennisspielerin", sagte Kerber in Anspielung auf ihren sensationellen Halbfinal-Einzug vor fünf Jahren. Seitdem hat sich die Norddeutsche in der Weltspitze etabliert. In New York hat sie nun weiterhin die Chance auf die Übernahme von Platz eins der Weltrangliste.