Damit steht beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nur das Damen-Trio Angelique Kerber, Carina Witthöft und Laura Siegemund in der dritten Runde. Kerber und Witthöft kämpfen am Freitag um den Einzug in das Achtelfinale, Siegemund bekommt es am Samstag mit der früheren Weltranglisten-Ersten Venus Williams zu tun.