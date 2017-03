US-Debüt auf dem "Vogue"-Cover Überraschendes Geständnis: Selena Gomez will vergessen werden

Sängerin Selena Gomez (24, "It Ain't Me" ) ist restlos begeistert von ihrem ersten Cover der US-Ausgabe des Modemagazins "Vogue". Auf Instagram schrieb sie zum Titelblatt der April-Ausgabe, dass sie "am Ausflippen" sei. Neben den sexy Fotos zieht die 24-Jährige auch im Interview blank. Sie bezeichnet ihre Therapie als das "Härteste und Beste", was sie je getan habe in ihrem Leben. Außerdem bekennt sie überraschend: "Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass die Leute mich vergessen."