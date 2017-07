Urvater aller Zombie-Filme Horror-Ikone George A. Romero ist gestorben

Der New Yorker Filmemacher revolutionierte das Horrorgenre und blieb ihm auch treu. Ausgehend von seinem Kultklassiker entwickelte er eine Reihe: "Dawn of the Dead" (1978), "Day of the Dead" (1985), "Land of the Dead" (2005), "Diary of the Dead" (2007) und "Survival of the Dead" (2009). Als Schauspieler war er auch im fünffachen Oscar-Gewinner "Das Schweigen der Lämmer" (1991) zu sehen.