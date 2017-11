Urteil gefallen Schlecker-Prozess: Bewährung für Vater - Knast für Kinder

Geld aus dem Konzern gezogen

Schlecker, einst größte Drogeriemarktkette Europas, hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Eine Rettung schlug fehl, etliche tausend Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Um die Pleite an sich ging es nicht vor Gericht - sondern um die Frage, wann Schlecker die drohende Zahlungsunfähigkeit erkannt hat oder hätte erkennen müssen. Als sogenannter Einzelkaufmann haftete er mit seinem privaten Vermögen für das Unternehmen.

Von diesem Zeitpunkt an hätte er daher kein Geld mehr aus dem Konzern ziehen oder privat an andere übertragen dürfen.

Mitte November hatten der Ex-Firmenchef und seine Kinder noch einmal vier Millionen Euro an den Insolvenzverwalter gezahlt, die in die Insolvenzmasse fließen sollen - zur Wiedergutmachung des Schadens. Zuvor hatte die Familie schon zehn Millionen Euro an den Verwalter überwiesen. Insgesamt haben die Gläubiger früheren Angaben zufolge mehr als eine Milliarde Euro an Forderungen angemeldet.

In zwei Wochen beginnt im österreichischen Linz ein Zivilverfahren gegen Schleckers Ehefrau Christa und die beiden Kinder, in dem es um Schadenersatz-Forderungen des Insolvenzverwalters der ehemaligen Schlecker-Tochterfirma Dayli geht. Im sächsischen Zwickau läuft bereits ein Verfahren, wie das dortige Landgericht der Wirtschaftswoche bestätigte.

Der Insolvenzverwalter eines früheren Schlecker-Personaldienstleisters verlangt ebenfalls Geld zurück. Christa Schlecker war anfangs auch im Stuttgarter Strafprozess angeklagt, das Verfahren wurde aber eingestellt.

Nicole Zocher, ehemalige Schlecker-Regionalleiterin, findet das Urteil angemessen. Gegenüber dpa sagte sie: "Das finde ich in Ordnung. Denn meiner Meinung nach haben die Kinder da auch mehr gewirkt als er. (...) Ich bin der Meinung, dass die Kinder ihn falsch beratschlagt haben und das nicht grundsätzlich seine Ideen waren. Er (Anton Schlecker) war ein Kaufmann mit Leib und Seele. Er ist mit seiner Insolvenz schon so bestraft gewesen. Er wollte seinen Kindern etwas Gutes tun – was allerdings ein Fehler war."

