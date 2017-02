Ingolstadt - Im Prozess um den Mord an einer schwangeren jungen Frau verkündet das Landgericht Ingolstadt am Donnerstag sein mit Spannung erwartetes Urteil. Angeklagt ist der Freund des Opfers, der die Tat jedoch bestreitet. Die Leiche der 22-Jährigen war im Herbst 2015 am Donauufer in Ingolstadt angeschwemmt worden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft warf der damals 24-Jährige seine noch lebende Freundin ins Wasser, nachdem er ihr den Schädel zertrümmert hatte.