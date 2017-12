So teuer war der Rechtstreit

"Der Streit hat mich rund 80 000 Euro gekostet", sagte Jost Vacano zur AZ. "Ich bin sehr froh, dass es nun so ausgegangen ist. Das war zehn Jahre lang mein Lebensinhalt." Sein Anwalt Nikolaus Reber: "Jedes Jahr fließen acht Milliarden Euro Rundfunkgebühren an die Öffentlich-Rechtlichen – sie müssen Urheber an den Erlösen beteiligen!" Das Urteil gilt als Entscheidung mit Signalwirkung in der Branche. Mit einer Klagewelle als Folge ist aber nicht zu rechnen. Erstens gibt es nur wenige vergleichbar erfolgreiche Filme. Und Kameraleute, die gegen ihre Auftraggeber klagen, landen schnell auf einer schwarzen Liste, heißt es unter Kameraleuten. "Sie werden nicht mehr beschäftigt", sagt ein Insider. Davor muss Jost Vacano keine Angst haben: Er machte nach dem Boot in Hollywood weiter Karriere. Und jetzt ist er alt und braucht keine neuen Aufträge mehr.