Urteil am Oberlandesgericht München HIV-Infektion: Mann muss 71.000 Euro Schmerzensgeld zahlen

Nach der jüngsten Schätzung des Robert-Koch-Instituts lebten Ende 2015 rund 84.700 HIV-Infizierte in Deutschland, darunter etwa 11.600 in Bayern: 9.400 Männer und 2.200 Frauen. Nach Angaben von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) infizieren sich im Freistaat pro Jahr rund 400 Menschen neu mit dem HI-Virus. In der Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen sei das Infektionsrisiko groß.

In München war die Zahl der Neuinfizierten mit 230 im Jahr 2015 besonders hoch. Zum Vergleich: In Köln lag sie bei 121, in Frankfurt am Main bei 116 und in Hamburg bei 217.